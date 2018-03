Descrizione evento: Business Motorsport Expo è la nuova fiera biennale dedicata ai professionisti ed alle imprese del settore motoristico sportivo Internazionale, unica nel suo genere ed esclusivamente orientata al business.

Espongono aziende produttrici di mezzi da competizione a 2 e 4 ruote, di componenti e servizi per il motorsport.

Ha l’obiettivo di far incontrare direttamente i produttori con gli operatori del settore, in una panoramica completa ed aggiornata del comparto motoristico sportivo, in tutti i suoi aspetti commerciali, tecnologici ed applicativi. Una fiera in grado di aggregare tutte le filiere merceologiche del motorsport.