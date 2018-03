Lombardia in festa

Descrizione evento:

L’ERBAVOGLIO

“Undicesima edizione”



Passeggiata didattica sulle erbe commestibili selvatiche d’Oltrepò, con merenda a base di ricette tipiche e lezione di cucina





DOMENICA 15 APRILE 2018

Ritrovo ORE 14:15 presso AGRITURISMO CHIERICONI

Strada Boggione, 27055 RIVANAZZANO TERME (PV)







L’Erba-Voglio non esiste nemmeno nel giardino del re…. Eppure con circa quaranta specie presenti, il territorio dell’Oltrepò Pavese è uno dei più ricchi di erbe selvatiche commestibili. Quest’abbondanza trova riscontro in numerose ricette locali della tradizione contadina, la cui origine risale già alle prime civiltà mediterranee e che, attraverso la storia degli orti botanici, sono giunte fino a noi.

Dopo anni di oblio a favore della cultura del supermercato, esse vengono ora riscoperte ed apprezzate per il loro valore nutritivo e salutistico.

Per celebrare questa ricchezza, l’Associazione Ricreativa Culturale Calyx, in collaborazione all’Agriturismo Chiericoni di Rivanazzano Terme, ha organizzato per domenica 15 Aprile 2018 un pomeriggio durante il quale sarà possibile gustare ed imparare a raccogliere e cucinare le erbe locali commestibili reperibili in natura.



IL PROGRAMMA:



Il ritrovo è previsto per le ore 14.15 presso l’Agriturismo Chiericoni di Rivanazzano, dal quale, lasciate le auto, si partirà per una passeggiata didattica della durate di circa 2 ore, immersi nel dolce paesaggio delle prime pendici collinari della Valle Staffora.

Due esperti naturalisti vi guideranno lungo un facile percorso campestre, durante il quale verranno illustrate le tecniche di ricerca e raccolta nonché le caratteristiche delle varie erbe selvatiche commestibili presenti sul posto. Tornati all’Agriturismo Chiericoni si degusteranno piatti della tradizione oltrepadana elaborati con le erbe selvatiche viste durante il percorso. Al termine della degustazione, lo chef dell’Agriturismo illustrerà la preparazione in cucina dei piatti presentati, consegnando a tutti i partecipanti un ricettario personalizzato a ricordo dell’evento. Le attività avranno termine verso le ore 18.00



Si raccomandano calzature comode ed un abbigliamento adatto ad un’escursione campestre.

Su segnalazione possiamo fornire varianti per regimi alimentari alternativi e per intolleranze alimentari. Prenotazione richiesta possibilmente entro le 12:00di sabato 14 aprile 2018

L’evento sarà rinviato solo in caso di forte maltempo



Per informazioni e prenotazioni:

Ass. Calyx, e-mail:calyxturismo@gmail.com

tel/whatsapp 3495567762 (Andrea)

UR L http://www.calyxturismo.blogspot.it

Pagina Facebook: Calyx Turismo

Pagina Instagram: Calyx Turismo