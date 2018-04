Lombardia in festa

Descrizione evento: Corsi di ECOmoda

Corsi di Sartoria: abbigliamento, accessori, arte del riciclo, cucito creativo, pupazzi



SEDE DEL CORSO:



Turbigo (MI)



Corso organizzato nell'arco di due giorni. Possibilità di partecipare ad una sola giornata



ORARI DEL CORSO



dalle ore 9,30 alle ore 13,30 - dalle ore 15,00 alle ore 18,30





PRESENTAZIONE



I Corsi e i Percorsi proposti da Fili di Luce, si avvalgono di metodi didattico pratici orientati ad una formazione in grado di offrire al Partecipante, una vasta gamma di programmi legati alle creazioni in tessuto, sia da un punto di vista pratico manuale, che da un punto di vista energetico simbolico spirituale.



I percorsi proposti tengono in considerazione come obbiettivo fondamentale, l’esigenza individuale di una preparazione dove l’acquisizione di abilità pratiche, sia strettamente connessa alla libera espressione della propria fantasia e creatività.

Fili di Luce nei programmi di sartoria, applica nella realizzazione delle creazioni in tessuto, metodi semplificati veloci e intuitivi, le basi dei cartamodelli vengono realizzate a mano libera, semplicemente con l’ausilio di semplici squadre, righe, righelli e curvilinea.

Il taglio e la confezione sono un insieme di tradizione e innovazione, mantenendo l’attenzione sulla cura dei dettagli e l’esclusività del capo unico personalizzato, la fluidità e l’ottimizzazione delle tempistiche di creazione e realizzazione.

Il Partecipante viene seguito passo passo durante tutta la durata del corso, nel suo viaggio alla scoperta della propria creatività e della propria potenzialità.



Esclusività e auto produzione, autonomia, autostima e consapevolezza, sono valori aggiunti che ogni partecipante ai corsi di Fili di Luce acquisisce insieme alla tecnica, alla professionalità che si porterà a casa con le creazioni realizzate durante le ore di formazione.



OBIETTIVI DEL CORSO



Imparare a realizzare creazioni in tessuto: abbigliamento, accessori, arte del riciclo, cucito creativo, pupazzi. Imparare a valorizzare il proprio corpo attraverso forme e colori dell’abbigliamento. Conoscere oltre l’aspetto più tecnico e pratico, anche l’aspetto energetico simbolico.



PROGRAMMA



Imparare a realizzare creazioni in tessuto

Imparare a conoscere e creare il cartamodello

Elaborazione del cartamodello base

Imparare a riportare il cartamodello sul tessuto

Imbastitura e messa in prova

Apprendere tecniche di cucito e assemblaggio

Apprendere tecniche di Taglio cucito e confezione.

Imparare a trasformare con le tecniche di riciclo, capi di abbigliamento che già possediamo a cui vogliamo dare nuova vita e nuova forma

Imparare ad eseguire le diverse tecniche riparazione degli abiti.

Imparare tecniche di cucito a mano

Conoscere e utilizzare la macchina da cucire; regolazione e manutenzione

Conoscere e utilizzare la taglia-cuci; regolazione e manutenzione

Conoscere tutte le attrezzature della sartoria, come utilizzarle

Conoscere i colori, la loro simbologia e le loro proprietà benefiche

Conoscere i tessuti e le loro origini e le loro proprietà

Conoscere la storia del costume e l'evoluzione della moda



A CHI SI RIVOLGE



Aperto a principianti ed esperti, hobbisti e professionisti del settore



A tutti coloro che vogliono entrare nel mondo dell'espressione della propria creatività e dell'eco-consumo. Diventando stilisti di se stessi, di una moda Eco-Sostenibile.

A chi vuole perfezionare la propria tecnica e entrare velocemente nel mondo del lavoro

agli allievi delle scuole di moda che vogliano integrare la formazione pratica

ai commessi dei negozi di moda che vogliono offrire ai propri clienti una competenza per le modifiche sartoriali



REQUISITI



Apertura e voglia di imparare un'Arte senza tempo, creare e ricreare in compagnia, voglia di esprimere la propria creatività in libertà e autonomia, voglia di unicità, di avere sempre capi nuovi e unici tutto l'anno nel proprio guardaroba, voglia di regalare ai propri cari e agli amici creazioni uniche e irripetibili.

A chiunque voglia raggiungere una rapida ed efficace preparazione nell’ambito delle tecniche sartoriali.



Materiale necessario per il corso escluso dalla quota



-Quaderno per appunti

-Carta per cartamodelli

-Tessuto per le creazioni



È possibile acquistare i materiali direttamente in sede, comunicandolo al momento dell'iscrizione.



Durante il Corso saranno a disposizione le attrezzature e i macchinari per la realizzazione delle creazioni.



Il Laboratorio è annesso al punto vendita di macchine da cucire, taglia-cuci e attrezzature varie per la sartoria.



Attestato di partecipazione a fine corso



Su richiesta è possibile organizzare corsi individuali personalizzati.



Per informazioni e prenotazioni:



Udaya Luciana Gianotti



Tel. 071 79 59 090



Cell. 39 39 37 41 68



Udaya@lacittadellaluce.org