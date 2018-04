Lombardia in festa

Descrizione evento: IL SENTIERO DEL SOLE

Escursione tra arte e natura alla scoperta delle specialità enogastronomiche dei colli tortonesi sulle orme di Pellizza da Volpedo



DOMENICA 6 MAGGIO 2018

Ritrovo ore 09:45

Piazza Capsoni, 15059 Monleale Alto (AL)

Coordinate Google : 44.883651, 8.973903



L’itineriario di questa escursione golosa si svolge sul crinale di Monleale Alto, un vero e proprio balcone naturale che dai suoi 300 metri di altezza domina la Val Curone e la piana tortonese.

Proprio per i diversi scorci panoramici che offrono, queste prime pendici dei colli tortonesi sono state più volte utilizzate come punto di osservazione e di ispirazione da Pellizza da Volpedo, uno dei protagonisti della pittura italiana fra Otto e Novecento, universalmente famoso per il suo dipinto Il Quarto Stato. La natura e il mondo contadino di queste terre costituiscono il fulcro dell’opera di Pellizza, tanto che, grazie alla presenza di riproduzioni poste in loco dall’Associazione Culturale Pellizza da Volpedo, è possibile camminare per queste colline ritrovando nel paesaggio le vedute immortalate dall’artista nelle sue tele, disegni e studi fotografici.



Il tracciato ad anello che si seguirà in compagnia di una guida locale, oltre che ad offrire panorami sempre diversi, sarà quindi un vero e proprio percorso didattico tra natura, arte e sapori locali che consentirà di comprendere ed apprezzare in modo piacevole e rilassante la natura delle prime colline Tortonesi.



Si camminerà per la maggior parte del tempo su tratturi sterrati di facile percorrenza, attraversando boschi, campi coltivati, frutteti, vigneti e piccole realtà agricole immerse in un paesaggio d’altri tempi. Sarà concreta anche la possibilità di osservare impronta di animali selvatici e vedere volteggiare in cielo rapaci diurni.

A circa metà percorso si raggiungerà il Monte Roscella (388 m slm), punto più alto di questa passeggiata, dove Pellizza prese spunto per la realizzazione de “IL SOLE”, il dipinto che più di ogni altro fonde insieme sia tutte le tecniche divisioniste dell’artista che la scrupolosa osservazione della natura, costituendo la rappresentazione più significativa di quei "soggetti eterni" che l’artista intendeva celebrare con la sua opera.

Da questo punto in effetti si gode di una vista panoramica mozzafiato che spazia dall’ Appennino Pavese alla catena delle Alpi attraverso la Pianura Padana.



Qui prima di affrontare la seconda parte dell’anello, verrà offerto un pic nic con torte rustiche, formaggi, specialità locali a base di verdure di stagione e vini della zona.

Il percorso avrà una lunghezza di 7 km circa con un dislivello massimo di 200 metri e 2 ore e mezza di cammino effettivo a cui vanno aggiunte le pause per le spiegazioni e il pic nic. Le attività si concluderanno verso le 16:00 circa

Si raccomandano scarpe adatte ad una camminata campestre e una sufficiente scorta d’acqua.

Su segnalazione possiamo fornire varianti per regimi alimentari alternativi e per intolleranze alimentari.





TERMINE DI ISCRIZIONE:

E’ richiesta la prenotazione entro le ore 12:00 di Sabato 5 Maggio 2018





Per informazioni e prenotazioni:

Ass. Calyx, e-mail:calyxturismo@gmail.com

tel/whatsapp 3495567762 (Andrea) 3475894890 (Mirella)

URL http://www.calyxturismo.blogspot.it

Pagina Facebook: Calyx Turismo

Pagina Instagram: Calyx Turismo