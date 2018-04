Lombardia in festa

Descrizione evento: Brixia Benessere Festival - il 21 e 22 aprile al Brixia Forum di Brescia, via Caprera 5

***Domenica 22 aprile WORKSHOP dedicato all'EPIGENETICA***

L'Epigenetica si riferisce a tutti i cambiamenti che portano ad una modifica delle caratteristiche morfologiche e funzionali di un organismo senza alterare la costituzione genetica di un organismo perché non tutto è scritto nei geni ma molto dipende anche dalle condizioni, stili di vita ed abitudini a cui vengono esposti lungo il corso della vita.

Acquista il biglietto per i Workshop+ticket d'ingresso alla fiera a € 50.00 incluse comm.serv.

La prima edizione di Brixia Benessere Festival dà spazio all'alimentazione biologica e vegetariana, alla cosmesi certificata, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici ed ecocompatibili per la casa e la cura della persona. Presenta un’offerta ricca di approfondimenti teorici e sperimentazioni pratiche, accompagnata dalla presentazione e vendita di prodotti e servizi con oltre 200 aziende provenienti da tutta Italia.

Il programma prevede: Cosmo Bio Planet (rassegna dedica alla cosmesi naturale e biologica certificata); un ricchissimo programma dedicato allo YOGA declinato in ogni sua forma e con lezioni gratuite aperte a tutti; un area RELAX dove vi attendono oltre 500 massaggi e trattamenti gratuiti eseguiti da Operatori Qualificati (SHIATSU, MASSAGGIO OLISTICO, DIGITOPRESSIONE JIN SHIN DO®, RIFLESSOLOGIA DEL PIEDE); La Signora delle Erbe; BodyPainting; Gluten Free Area; Turismo e Wellness e molto altro.



https://www.brixiabenessere.it/

Acquista i biglietti! Prenota online e paga nei Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicola) oppure acquista subito online con carta di credito e prepagata.

Organizzatore: Blu Nautilus s.r.l.,

Sito web: http://www.blunautilus.it/



Biglietto d'ingresso alla cassa Intero € 7,00 Ridotto € 5,00 ? PREVENDITA ON LINE € 5,00 Risparmi e salti la fila

https://www.diyticket.it/events/Fiere/985/brixia-benessere-festival