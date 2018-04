Lombardia in festa

Descrizione evento:

Concerto Noel Gallagher, Fabrique: il giorno 7/4/2018 il tour toccherà la città di Milano in uno degli eventi più attesi dell'anno. Oltre ai canali di vendita ufficiali, i biglietti sono già molto richiesti anche nei canali non ufficiali, come siti di annunci e siti di secondary ticketing. Per maggiori info, visita la pagina dei biglietti di Noel Gallagher su SoS Biglietti con un confronto dei prezzi.