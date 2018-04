Lombardia in festa

Descrizione evento: In occasione di Photofestival 2018, MADE4ART di Milano è lieto di presentare motus, personale dell’artista Heinz Innerhofer (1964). Il progetto, a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni, presenta per la prima volta presso lo spazio milanese una selezione di lavori appartenenti all’omonima serie.

Un’evanescente figura femminile riva al mare, la fitta trama degli alberi di una foresta: gli scatti di Heinz Innerhofer, con i tenui cromatismi e gli sfuggenti contorni che caratterizzano i soggetti ritratti, invitano l’osservatore a indagare la realtà circostante e la propria dimensione interiore con sguardo attento e profondo, con occhi diversi. Immagini oniriche che racchiudono stati d’animo, ricordi, fantasie, suggestioni: composizioni dove nulla è perfettamente distinto, un movimento che è anche un moto dell’anima, carico di sentimento e poesia.

“Io cerco di vedere le cose come se le vedessi per la prima volta, per scoprire in esse aspetti finora sconosciuti. Questo richiede un po’ di tempo, una buona dose di percettibilità e apertura mentale alle nuove idee. In sostanza, si tratta di dimenticare e di lasciare da parte le visioni abituali. Non sempre si riesce a fare ciò, in quanto è più semplice imparare che dimenticare”. Heinz Innerhofer