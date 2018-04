Lombardia in festa

Descrizione evento: L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE organizzerà la “9^ MOSTRA MERCATO DEL DISCO, CD & DVD, USATO E DA COLLEZIONE DI MARIANO COMENSE, che si svolgerà presso IL LOCALE “IL CIRCOLO” in Via E. D’Adda 13. INGRESSO DEL PUBBLICO GRATUITO - AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO – SERVIZIO RISTORO - 70 METRI LINEARI STIPATI DI DISCHI , CD, DVD E TUTTA L’OGGETTISTICA RIGUARDANTE LA MUSICA. ALLE ORE 11 IL NOTO GIORNALISTA E CRITICO MUSICALE ALDO PEDRON PRESENTERA' IL SUO NUOVO LIBRO "RY COODER - IL VIAGGIATORE DEI SUONI". DA NON PERDERE. Si può acquistare vendere o scambiare DISCHI, CD, DVD, LIBRI, E TUTTO IL MATERIALE INERENTE AL MONDO DELLA MUSICA. ORARIO: dalle 10:00 alle 19:00 VI RICORDIAMO LE DATE DELLE NOSTRE PROSSIME FIERE DEL DISCO 20 MAGGIO A SEREGNO PRESSO IL LOCALE HONKY TONKY 10 GIUGNO A MILANO PRESSO IL PIME VIA MOSE’ BIANCHI 94 24 GIUGNO PRESSO IL LOCALE LA MECCANICA Per informazioni:

Tel./SMS: 338.4273051

Email: epplus@yahoo.it

Facebook: Rock Paradise Fiera del Disco