Lombardia in festa

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Dettagli evento:

apr 29 2018

9^ FIERA DEL VINILE DI MARIANO COMENSE

Letture: 30 - Fiere a Mariano Comense - CO

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: VIA E. D'ADDA 13 PRESSO IL NUOVO CIRCOLO
data: domenica 29 aprile 2018, dalle 10:00 alle 19:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE
Referente: ENRICO
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3384273051
9^ FIERA DEL VINILE DI MARIANO COMENSE
Descrizione evento: L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE organizzerà la “9^ MOSTRA MERCATO DEL DISCO, CD & DVD, USATO E DA COLLEZIONE DI MARIANO COMENSE,  che si svolgerà presso IL LOCALE “IL CIRCOLO” in Via E. D’Adda 13. INGRESSO DEL PUBBLICO GRATUITO -  AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO –  SERVIZIO RISTORO  -  70 METRI LINEARI STIPATI  DI DISCHI  , CD, DVD E TUTTA L’OGGETTISTICA RIGUARDANTE LA MUSICA. ALLE ORE 11 IL NOTO GIORNALISTA E CRITICO MUSICALE ALDO PEDRON PRESENTERA' IL SUO NUOVO LIBRO "RY COODER - IL VIAGGIATORE DEI SUONI". DA NON PERDERE. Si può acquistare vendere o scambiare DISCHI, CD, DVD, LIBRI,  E TUTTO IL MATERIALE INERENTE AL MONDO DELLA MUSICA. ORARIO: dalle 10:00 alle 19:00 VI RICORDIAMO LE DATE DELLE NOSTRE PROSSIME FIERE DEL DISCO 20 MAGGIO A SEREGNO PRESSO IL LOCALE HONKY TONKY 10 GIUGNO A MILANO PRESSO IL PIME VIA MOSE’ BIANCHI 94 24 GIUGNO PRESSO IL LOCALE LA MECCANICA  Per informazioni:
Tel./SMS: 338.4273051
Email: epplus@yahoo.it
Facebook: Rock Paradise Fiera del Disco      
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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