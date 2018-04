Lombardia in festa

Descrizione evento: Giunta alla sua 35 edizione la sagra degli asparagi e della fragola organizzata dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile di Gemonio, paese a pochi km dal Lago Maggiore , si propone come da tradizione con pietanze a base di asparagi e Fragole.

I nostri Piatti sono invidiati da tutti per la loro bontà, come il famoso risotto con gli asparagi, Risotto con le fragole o Agnolotti con gli Asparagi



Programma:

Sabato 19 Maggio 2018: dalle ore 18,00 apertura sagra con vendita dei prodotti

Ore 19,30 inizio cena



Domenica 20 Maggio 2018: Ore 11,00 apertura Sagra con vendita prodotti ore 12,00 inizio pranzo.



Dalle ore 14,30 alle 18,30 per le vie del paese “Cortili in Festa” bancarelle e intrattenimento a cura della Pro Loco Gemonio



Ore 19,00 Inizio cena



La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo in quanto completamente al coperto



Organizzatore: Squadra volontari Antincendio Gemonio













Telefono per informazioni: 3397303124

Mail per informazioni: antincediogemonio@gmail.com

Sito internet: http://www.antincendiogemonio.it

Facebook : https://it-it.facebook.com/antincendiogemonio