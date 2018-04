Lombardia in festa

Descrizione evento: Walter Di Gemma, cantautore e cabarettista milanese,

sabato 28 aprile ore 21,00 sarà in scena presso il Circolo Culturale De Andrè

in via Piola 10 a Inzago, con lo spettacolo “Grazie Nanni! Ricordando Nanni Svampa”. “Amo la mia lingua milanese, e amo ricordare che è stato Nanni Svampa ad insegnarmela e a renderla ai miei occhi ancora più speciale.” (Walter Di Gemma) Durante lo spettacolo – appuntamento della rassegna Cantà de Magg 2018 Rasse?gna in cinqu tapp de musica, coltura, lingua & gastronomia di loeugh lombard e minga doma? que?i - la tradizione cabarettistica milanese prenderà vita con l'estro e l'eleganza che contraddistingue Di Gemma.

Partendo da I Gufi, celebre quartetto milanese di cui Nanni Svampa era parte insieme a Roberto Brivio, Gianni Magni e Lino Patruno, Walter Di Gemma attraverserà la storica ironia meneghina conducendo un récital con canzoni e monologhi teatrali, sua la gran parte dei testi. Con incredibile successo, un intero omaggio a Nanni Svampa e alle sue traduzioni di George Brassens, è stato proposto lo scorso novembre nell'ambito del Primo Festival della Nuova Musica Lombarda, seguito da migliaia di persone anche in streaming.