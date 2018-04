Lombardia in festa

Descrizione evento: Il 20 di maggio Offanengo si tinge di primavera …. fiori,dolci, e tanta allegria.

I commercianti e i pubblici esercizi di Offanengo, insieme ad alcuni loro ospiti, nelle vie del centro storico chiuse al traffico dalle 9.00 alle 22.00 vi invitano ad una giornata di shopping diversa. Coreografie di primavera, attrazioni per bambini, intrattenimenti musicali, ristorazione a cielo aperto, sfiziosità culinarie dolci e salate, saranno la cornice ideale per favorire la vostra giornata di shopping in un clima primaverile di allegria e festa per tutta la domenica all’insegna anche del Buon Bere e del Buon Mangiare …. divertimento garantito per grandi e piccini VI ASPETTIAMO NUMEROSI