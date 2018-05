Lombardia in festa

Descrizione evento: Mostra collettiva In occasione di Photofestival 2018, MADE4ART di Milano è lieto di presentare Vestigium, progetto artistico a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo con opere fotografiche di Gianni Baggi, Michele di Palo, Gabriele Guadagnini e Gianandrea Uggetti.

Con la sua vita e le sue azioni, l’essere umano lascia tracce del proprio passaggio nell’ambiente naturale e nel contesto sociale in cui vive. Quattro artisti fotografi interpretano il tema sulla base della loro sensibilità e delle proprie caratteristiche tecniche e artistiche: dalle sovrapposizioni e distorsioni che caratterizzano la serie “Mondo fuori” di Gianni Baggi alla linearità e astrazione tipica dei lavori di Michele di Palo, dall’atmosfera onirica e atemporale che contraddistingue gli scatti in bianco e nero di Gabriele Guadagnini alla poesia e all’eleganza delle nature morte in still life di Gianandrea Uggetti. Tracce, impronte, richiami dal passato: vestigia di ciò che è stato e che ha lasciato un segno indelebile nel presente e per il futuro.

La mostra, con data di inaugurazione mercoledì 16 maggio 2018, rimarrà aperta al pubblico fino al 28 dello stesso mese; media partner della mostra Image in Progress.



Gianni Baggi, Michele di Palo, Gabriele Guadagnini, Gianandrea Uggetti

Vestigium

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

Un evento Photofestival



16 - 28 maggio 2018

Inaugurazione mercoledì 16 maggio, ore 18.30

Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

Via Voghera 14, 20144 Milano

www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872

Media partner Image in Progress