Lombardia in festa

via Alessandro Volta via A. Volta

Descrizione evento: a.s.d. TORR BOX EVENTS e il Club LE JENE fuoristrada di Bergamo organizzano un Weekend all'insegna del fuoristrada rivolto a tutti gli amanti del 4x4, dai principianti ai professionisti! Due tracciati ricchi di passaggi particolari: HARD in cui tecnica del pilota e preparazione meccanica del mezzo saranno messe a dura prova. SOFT passaggi più "dolci", ideale per principianti. In entrambi i tracciati sarà presente il personale del Club LE JENE che con professionalità darà consigli e suggerimenti per completare il tracciato. Fuoristrada con STROP a bordo per facilitare operazioni di traino Info e iscrizioni contatta: mail segreteria@lejene4x4.eu segreteria 3457141145 Stefano 348640097 Il ricavato sarà devoluto all'Associazione O.N.U.L.U.S. " IL SOLE SOPRA LE NUVOLE di Ale e Gabri contro l' AUTISMO" Ristoro in loco aperto a tutti Divertimento assicurato