Lombardia in festa

Descrizione evento: Asso Incontra in collaborazione con Associazioni, Esercenti, progetto #YouthLab e con il patrocinio del Comune di Asso, l'Assessorato al Turismo, l'Assessorato alla Cultura organizza TUTTI INSIEME SPASSOSAMENTE - 4a Festa di Primavera Il centro storico di Asso ospiterà dalle ore 10 alle ore 20 di domenica 3 giugno, la 4 Festa di Primavera. Tema di questa edizione saranno i giochi di una volta: un'intera piazza sarà dedicata ai giochi da strada quali campana, dama gigante, twister, tiro al barattolo, salto alla corda e molti altri...perchè infondo "La vita è più divertente se si gioca". Per le vie del paese, come di consueto, saranno presenti le bancarelle di hobbisti e produttori locali. Musica dal vivo, arte, visite guidate alla Asso storica, cortili aperti, spettacolo di giocoleria, teatro, animazione per bambini e diversi punti ristoro saranno gli ingredienti per passare una giornata all'insegna del divertimento e del buon cibo.