Lombardia in festa

Descrizione evento: Sabato 19 maggio alle ore 17.30, presso la galleria Click Art a Cormano, (MI) in via Dall'Occo,1 tra cortili e palazzi del 1600, si inaugura la mostra di fotografia degli allievi del corso di fotografia Click Art.

In esposizione oltre 70 scatti, provenienti da tutto il mondo.

Sebbene la divisione della fotografia tra documentazione e ricerca artistica costituisca un falso problema, i due ambiti non sono così facilmente separabili, poiché la fotografia di informazione e documentazione è già di per sé una forma di espressione artistica. La fotografia, è un mezzo di comunicazione e informazione, ma è anche divertimento e ricerca personale. Gli “allievi” che partecipano alla mostra di fotografia “Altre Storie””, patrocinata dal comune di Cormano, e dal centro culturale artistico Click Art, hanno un ruolo importantissimo nella società odierna, e cioè interpretare il mondo, in maniera personale e fantasioso, a volte fantastico che ci circonda. Siamo ormai da decenni bombardati da immagini più o meno famose, opere che hanno fatto la storia, ma oggi in un contesto mondiale che si è evoluto in maniera rapida e talmente veloce, la fotografia non viene più interpretata dal fruitore, ma raccontata da chi la propone come assoluta verità. Questo è quello che ho cercato di trasmettere a chi ha frequentato i miei corsi. Ma gli avvenimenti sono sempre più complicati e i mutamenti del linguaggio e le innovazioni tecnologiche, incidono pesantemente sulla creazione. Il dato di fatto è che la fotografia resta una rappresentazione bidimensionale, più o meno, realistica del mondo. Negli scatti esposti in questa mostra, possiamo notare e ammirare la visione che ognuno ha della fotografia, e la mette a disposizione del fruitore, in modo tale che chi osserva l’immagine abbia la sensazione e probabilmente la certezza di immaginarsi e costruirsi un mondo nuovo senza l’imposizione di nessuno. Il ruolo della fotografia nella società contemporanea , a mio personale parere, dovrebbe proprio essere questo: regalare nuove e fantastiche avventure. Oggi possiamo dire che la fotografia, pur in presenza della televisione, della telematica e dei social network, vive un periodo di affermazione come forse soltanto nella sua ottocentesca età d’oro.



I partecipanti sono:

Giuseppe Abate, Davide Burchielli, Tamara Canale, Federica Dargenio, Vincenzo Giaconia, Aurora Gallo, Maria Luppino, Ilenia Marraffini, Shirley Nootenboom, Luca Scurati, Alexandra Ubbiali