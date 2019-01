Descrizione evento: EXPO SANA – FIERA del BENESSERE E DEL VIVERE NATURALE si presenta come una vetrina dei modi e dei luoghi dello star bene, dei prodotti, dei servizi e delle discipline utilizzate per ritrovare e mantenere l'equilibrio mente-corpo-anima, attraverso l’esposizione e la proposta di prodotti e terapie legati alla cultura del benessere naturale.

Tre giorni di manifestazione dedicati al benessere nella sua accezione più ambiziosa: star bene in modo naturale che accompagnerà il pubblico lungo un percorso di proposte per il benessere, partendo dall'area dedicata alla cura della persona, proseguendo con una rassegna di prodotti benefici per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, passando da un'esposizione di attività e di prodotti per il tempo libero, naturalmente eco-oriented, sino ad arrivare alle soluzioni ecologiche per la casa.