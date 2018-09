Lombardia in festa

Descrizione evento: Dal 5 al 7 ottobre a Villa Erba, nella suggestiva cornice paesaggistica del lago di Como, appuntamento con la decima edizione di Orticolario, l'evento culturale in cui la natura è protagonista indiscussa. In un tripudio di profumi e colori, verranno svelati i segreti della salvia, pianta regina di quest’anno. “Si salvia chi può!” è infatti il titolo della stagione 2018, dedicata al tema del “Gioco”, fil rouge che accomunerà workshop e laboratori, con un ricco programma di appuntamenti pensati anche per i più piccini. E sempre al gioco si ispireranno le installazioni artistiche e i giardini allestiti nel parco secolare della villa: una giuria ne decreterà il migliore, al quale verrà conferito il premio “La foglia d’oro del lago di Como”. L'evento è impreziosito da un'ampia offerta di artigianato artistico, design, piante insolite e da collezione, con oltre 270 espositori nazionali e internazionali, rigorosamente selezionati. Tra i tanti modi di arrivare, il battello è di certo il più “glamour”: sabato 6 e domenica 7 ottobre sarà possibile arrivare via lago grazie al servizio navetta da Como (incluso nel costo del biglietto). Informazioni e programma dettagliato sul sito https://orticolario.it/