Lombardia in festa

Descrizione evento: Per tutti i buongustai Mantova è sinonimo di zucca, l’ortaggio simbolo della zona e ingrediente base per molti piatti della cucina locale. A questo sapore tipico dei piatti mantovani è dedicato l’appuntamento di domenica 7 ottobre in compagnia della blogger di iFood Silvia Congiu. Tradizione e innovazione si mescolano in un gustoso show-cooking in programma a partire dalle 17:30 presso lo Scavolini Store Mantova. Durante l’evento la blogger preparerà con l’aiuto del pubblico un originale cappuccino a base di zucca arricchito dal tocco salato e croccante del bacon. Una ricetta curiosa dal sapore unico, assolutamente da provare e da ricreare anche a casa propria.



Tutti i mantovani adorano la zucca, ma quanti l’hanno mai assaggiata in versione cappuccino? La blogger Silvia Congiu trasporterà il gusto tradizionale della zucca mantovana dal piatto al bicchiere. Ingredienti semplici ma accostati e proposti in modo estremamente creativo: una cremosa vellutata di zucca per la base, un tocco di panna e robiola per la schiuma del cappuccino e per finire, una guarnizione di pancetta o bacon croccante. Un appetizer che unisce il dolce e il salato per sorprendere tutti gli ospiti.