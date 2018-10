Lombardia in festa

Descrizione evento: Brescia, 28 settembre 2018 – Dal 5 al 7 ottobre a Brescia, nello splendido scenario di Piazzale Arnaldo e Piazza Tebaldo Brusato, torna l’appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata da SUSAN G.KOMEN ITALIA.

La Race for the Cure di Brescia è realizzata con il patrocinio o la collaborazione di: Ministero della Salute, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Fondazione Poliambulanza, ASST Spedali Civili di Brescia, ASST della Valcamonica, MOICA Nazionale, OPI Brescia, Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Brescia, la SIAE, la FIPAV, il CONI e la FIDAL.



La Race for the Cure si svolge anche con il contributo di numerose aziende sensibili alle tematiche della salute e della prevenzione come Johnson & Johnson (National Presenting Partner), Aveeno(Partner delle Donne in Rosa), SKY (Partner per il Sociale),Cisalfa (Partner Tecnico), MAK e IBL BANCA (Platinum Partner), Cattleyache ha realizzato lo spot ufficiale della Race for the Cure, il media partner Disco Radio, Lete il fornitore ufficiale dell’acqua.

L’organizzazione tecnica della corsa è affidata a CorrixBrescia.



Come sempre, le vere protagoniste della manifestazione saranno le “Donne in Rosa”, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Con la loro speciale maglietta rosa, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle tantissime altre donne che si confrontano con la malattia. Nel 2017, una marea rosa di oltre 600 “Donne in Rosa” ha colorato festosamente l’affascinante percorso di 5 km dellaRace for the Cure nel centro di Brescia.





L’UNIONE FA LA FORZA: I SOSTENITORI DELLA RACE FOR THE CURE



Lo scorso anno, nelle quattro Race italiane sono stati coinvolti oltre 100.000 partecipanti, dei quali quasi 8.000 a Brescia. Quest’anno si lavora per battere nuovamente entrambi i record di presenze. Per vincere questa sfida, lo staff dell’Associazione ha lavorato alacremente insieme a centinaia di volontari, alle due madrine della manifestazione - le attrici Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi - e a tanti altri testimonialavvalendosi anche di nuove opportunità di promozione: lo straordinario spot della Race.



IL CINEMA D’AUTORE A FIANCO DI SUSAN G.KOMEN ITALIA

Lo spot ufficiale dell’edizione 2018 è stato firmato dalla regista e sceneggiatrice Francesca Archibugi e realizzato da Cattleya per sottolineare l’importanza della prevenzione dei tumori del seno. Tra gli interpreti: Carolina Crescentini e Pamela Villoresi, Annalisa Arena, Stefano Scandaletti, Ariella Vaselli e Magdalen Baroi. Musica di Battista Lena. Lo spot, che racconta l'impegno e la passione dei volontari Komen Italia nell'organizzazione della Race, grazie alla generosità del Segretariato Sociale RAI, di Sky, La 7, Discovery Italia, Studio Universal, di ANICA e FilmAuro sarà trasmesso nelle principali reti televisive e sale cinematografiche nazionali. https://vimeo.com/264584279



LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2018

L’informazione è la base di ogni attività di prevenzione. Su questo presupposto la Komen Italia ha avviato nuove partnership e collaborazioni con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle altre realtà locali, utili a promuovere la salute delle donne attraverso un collegamento tra temi della cultura, della cura e della solidarietà.

Questo percorso innovativo si rafforza nel 2018 con alcune importanti novità:

INGRESSO GRATUITO NEI MUSEI PER TUTTI GLI ISCRITTI Grazie a un protocollo d’intesa che l’Associazione ha sottoscritto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gli iscritti italiani e stranieri alle Race for the Cure di Roma, di Bari, di Bologna e di Brescia mostrando la ricevuta di iscrizione o il pettorale di gara potranno accedere gratuitamente con un accompagnatore nei principali musei, monumenti e parchi archeologici statali delle rispettive città (per Brescia, dove le gestioni sono private, le realtà museali sono esclusivamente in provincia e non in città). Gli elenchi dei musei aderenti, in costante aggiornamento, sono consultabili su www.komen.ite saranno pubblicati sul sito www.beniculturali.itnei giorni precedenti le manifestazioni.

NUOVE PARTNERSHIP CON PRESTIGIOSE ISTITUZIONI CULTURALI ED EDUCATIVE Matera sarà la Capitale Europea della Cultura nel 2019 e la Komen Italia, in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, ha dato vita ad un percorso di promozione della salute femminile e della prevenzione incentrato su temi culturali. Tale percorso, articolato su più eventi, culminerà nel settembre 2019, con l’organizzazione a Matera di una Race for the Cure a carattere europeo.

PARTNERSHIP ISTITUZIONALI Per il suo alto valore sociale, la Race for the Cure si svolge con la collaborazione della Polizia di Stato e il Patrocinio delle principali Istituzioni: l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, alle quali si aggiunge da quest’anno anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

LE FOTO DELLA RACE FOR THE CURE SUBITO SU SMARTPHONE Tutti i partecipanti che indosseranno il pettorale durante la corsa o la passeggiata potranno ricevere in tempo reale le proprie foto e scaricarle sul proprio smartphone con una piccola donazione. Sarà sufficiente andare sul sito Getpica.com o scaricare l’app Pica su App Store o Google Play, digitare il Pica Code riportato sul pettorale e si riceveranno le proprie foto, che potranno essere condivise con gli amici sui social network #racebrescia2018. Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti di Komen Italia.

Per iscriversi alla Race la donazione minima èdi 13 euro (info e iscrizioni su www.racebrescia.it) che darà diritto a ricevere - fino a esaurimento - il pettorale, la borsa gara con i tanti omaggi delle aziende partner e la popolare t-shirt da collezione della manifestazione.





NUOVA LOCATION PER LA RACE FOR THE CURE, PIAZZALE ARNALDO E PIAZZA TEBALDO BRUSATO – IL PROGRAMMA DEI TRE GIORNI

Da venerdì 5 a sabato 6 ottobre sarà attivo il “Villaggio della Salute, Sport e Benessere”dove, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di venerdì e dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di sabato, saranno offertigratuitamente esami diagnostici e consulenze specialistiche(prevalentemente a donne in condizioni di difficoltà segnalate da Associazioni umanitarie locali). Le attività del Villaggio della Salute vedono impegnati l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia (OPI), L’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Brescia e medici di differenti realtà ospedaliere della città e della provincia, alcuni già coinvolti nel Comitato Lombardo. Più specificatamente, il Villaggio della Salute 2018 si avvarrà delle competenze di specialisti di Fondazione Poliambulanza, ASST Spedali Civili di Brescia e ASST della Valcamonica



Per incoraggiare l’adozione di stili di vita più sani e la protezione della propria salute, saranno inoltre offerte a tuttisessioni pratiche di sport, fitness, corretta alimentazione, e tanto altro (programma completo su www.racebrescia.it). Molte saranno le conferenze sulla tutela della salute delle donne e le iniziative educative e ricreative dedicate alle “Donne in Rosa”. All’interno del Villaggio sarà allestita anche un’area bimbi attrezzata e ricca di iniziative ludiche e didattiche. Domenica 7 ottobre alle ore 9:40 tutti i partecipanti si ritroveranno ai nastri di partenza per la tradizionale corsa di 5 km, sia competitiva che amatoriale, o per la passeggiata di 2 km. I percorsi, che partiranno all'inizio di Via Spalto S. Marco, si snoderanno nelle vie del centro di Brescia.



DESTINAZIONE DEI FONDI E PROGETTI

Grazie ai fondi raccolti con le Race for the CurediRoma, Bari, Bologna e Brescia e con le tante altre iniziative istituzionali, dal 2000 a oggi l’Associazione ha investito più di 15 milioni di euroin oltre 800 nuovi progettiper la salute delle donne. Il “Programma Educativo sui Tumori del Seno in Italia” ha permesso di realizzare oltre 1.400 sessioni gratuite di formazione ed educazione in 109 città italiane, a beneficio di oltre 56.000 partecipanti tra medici di base, infermieri, ostetriche, chirurghi, anatomopatologi, psiconcologi, ginecologi, radiologi e tecnici di radiologia e, recentemente farmacisti, studenti, donne sane e donne malate. Inoltre, grazie ai “Villaggi della Salute”, realizzati anche in occasione delle “Race for the Cure”, e alle “Giornate della Prevenzione”, SUSAN G.KOMEN ITALIAha offerto gratuitamente a donne svantaggiate o a rischio aumentato di tumore del seno, oltre 63.000 prestazionitra visite senologiche, esami mammografici ed ecografici e prestazioni diagnostiche per altre patologie legate al mondo femminile e non solo. Komen Italia ha anche erogato oltre 1.600.000 euroin premi di studio a giovani medici per sviluppare progetti di ricerca o perfezionamento clinico presso centri di eccellenza in Italia ed all’estero.

Dal 2015 l’Associazione ha investito nel territorio lombardo quasi 190.000€per dare avvio a progetti propri e di altre Associazioni. Con i fondi raccolti dalla Race for the Cure del 2017, sono stati avviati in Lombardia 12 progetti di educazione e formazione, prevenzione, diagnosi, cura e supporto delle donne colpite dal tumore del seno.



PROGETTO SOLIDALE: LA “CAROVANADELLA PREVENZIONE” Per ampliare l’offerta di prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, soprattutto alle categorie più svantaggiate o dove la prevenzione arriva con più difficoltàla Komen Italia ha attivato la “Carovana della Prevenzione”, con tre nuove cliniche mobili: una per facilitare la diagnosi precoce dei tumori del seno, una per i tumori ginecologici e le altre patologie oncologiche prevalenti nelle donne, e una di prevenzione primaria, per offrire consulenze specialistiche e percorsi personalizzati utili all’adozione di stili di vita più corretti.

Le tre cliniche mobili hanno fatto tappa nel Comune di Roccafranca il 24 settembre e a Gardone Val Trompia il 25 settembre: durante l’iniziativa, patrocinata dai due Comuni e dal Comune di Sarezzo – che si è affiancato a Gardone – sono state realizzate 52 mammografie, 52 ecografie mammarie e 16 visite ginecologiche.



La Carovana della Prevenzione, a Brescia, è stata realizzata anche grazie alla collaborazione di specialisti volontari di Fondazione Poliambulanza, ASST di Franciacorta e di altri professionisti volontari.



Dal 5 al 7 ottobre la Carovana sarà al “Villaggio della Salute” in Piazzale Arnaldo e Piazza Tebaldo Brusato e continuerà per tutto l’anno a percorrere l’Italia con l’obiettivo di garantire almeno 25.000 prestazioni mediche di prevenzione all’anno.





PER INFORMAZIONI, visitare www.komen.ite www.racebrescia.it









