Lombardia in festa

Descrizione evento: 5° Sagra del Bollito Misto di Monasterolo del Castello (BG)

9, 10, 11 Novembre 2018 presso la tensostruttura riscaldata del campo sportivo

In riva al Lago d'Endine, immersa nella accogliente Valcavallina, la Quinta Sagra del Bollito Misto vi propone il famoso piatto della tradizione contadina composto da tagli di manzo, salame, lingua e gallina il tutto accompagnato da stuzzicanti salse. Le proposte culinarie della Sagra continuano con la Trippa e prelibatezze autunnali.

Le serate di Venerdì e Sabato saranno accompagnate da gruppi di musica popolare e folk, Venerdì sera ci sarà anche una gara di Tiro alla Fune, mentre la domenica mattina la Fiera Agricola e la Mostra del Bestiame organizzeranno attività e spettacoli per bimbi e non.

La cucina aprirà per pranzo fino alle ore 17.

Da 18 anni L’Associazione Porchet Fest, organizzatrice della Sagra del Bollito Misto e della PorchetFest, promuove eventi con l’unico obiettivo di donare il ricavato in beneficenza.

Per informazioni e prenotazioni chiamare 340 0701780