Lombardia in festa

Descrizione evento: Asso Incontra e l'Associazione Cacciatori di Asso in collaborazione con l'Associazione Alpini, Asso Trota, Pro Asso e l'Assessorato al Turismo organizzano per giovedì 1 Novembre presso la Piazza del Mercato di Asso (CO) LA CASTAGNATA Una giornata all’insegna delle immancabili caldarroste ma anche del buon cibo. Infatti si potranno degustare piatti della tradizione quali cassoeula con polenta, polenta uncia, brasato con polenta, pasta e fagioli, salamelle e tante altre prelibatezze e come dolce il paradello accompagnato da un caldo vin brulè. Presenti nella piazza anche alcune bancarelle di prodotti tipici di aziende agricole della zona. Non mancheranno gli intrattenimenti per i più piccoli con un angolo da disegno a loro dedicato sotto il portico coperto e nella piazza altri tipi di animazione con giochi di una volta e molto altro. Presente inoltre una postazione jumping per saltare su tappeti elastici in totale sicurezza. La Castagnata ha inizio dalle ore 10.00 e l'area ristoro si terrà in un ambiente riscaldato. Per ulteriori informazioni visitate la pagina Facebook Asso Incontra.