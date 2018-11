Lombardia in festa

Descrizione evento: MADE4EXPO - www.made4expo.itè il nuovo sito Internet dedicato all’arte contemporaneaa cura dello spazio MADE4ART di Milano, una vetrina online per opere di pittura, fotografia fine art e scultura: l’arte di qualità per la tua collezione o per un regalo esclusivo.

Scopri su MADE4EXPO le opere d’arte pensate per te, la tua casa, il tuo luogo di lavoro. Scopri gli artisti di MADE4EXPO e lasciati conquistare dal fascino e dall’eleganza dei colori, delle forme e dei materiali che rendono unica un’opera d’arte: dipinti su tela, opere su carta, disegni, sculture, fotografie d’arte, multipli e grafiche di artisti emergenti o già affermati a firma MADE4ART.

Qualità e originalità per ogni tipo di investimento: a richiesta MADE4ART ti potrà fornire gratuitamente informazioni e consulenza personalizzata per assisterti nella scelta con la cura e la professionalità che ci contraddistinguono.

MADE4EXPO verrà presentato al pubblico presso la sede di MADE4ARTin Via Voghera 14 a Milano dal 15 al 26 novembre 2018 con una selezione di opere di Alessandra Angelini, Guido Alimento, Sergio Armaroli, Paolo Bongianino, Iure Cormic, Michele di Palo, Andrea Liverani, Marco Lodola, Shuhei Matsuyama, Gianni Oliva, Tommaso Stilla, Stefano Tubaro.

Ti aspettiamo alla nostra Preview, che si terrà mercoledì 14 novembre alle ore 18.30, un’occasione unica per farti scoprire dal vivo e in anteprima alcune tra le nostre migliori proposte.



MADE4EXPO: la nuova galleria d’arte online

www.made4expo.it

La presentazione si terrà presso

MADE4ART |Via Voghera 14, 20144 Milano

Dal 15 al 26 novembre 2018 | orari: lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 e 15 - 19

Preview: mercoledì 14 novembre, ore 18.30 | R.S.V.P. info@made4expo.it

Per informazioni: info@made4expo.it

Un progetto



MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura | Milano

di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo