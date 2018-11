Lombardia in festa

Descrizione evento: a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

MADE4ART, Milano

28 novembre - 11 dicembre 2018

Inaugurazione mercoledì 28 novembre, ore 18.30



MADE4ARTdi Milano è lieto di presentare SLOW MOTION, mostra personale dell’artista fotografo Alfio Sacco a cura di Elena Amodeo eVittorio Schieroni. In esposizione una selezione di opere appartenenti alla serie Movimento, che ha come elemento di indagine privilegiato lo scenario urbano nella sua frenesia di folla, luci e colori in costante fluire.

La fotografia di Alfio Sacco non ritrae, non illustra un soggetto per descriverne caratteristiche e particolari, ma cattura l’anima di un luogo e l’atmosfera della vita, rallentandone lo scorrere e fissandola in immagini ricche di bellezza e di poesia, con un’evidente tendenza all’astrazione. Dettagli e visioni d’insieme che raccontano infinite storie in perenne divenire: le nostre esistenze tra le architetture e gli spazi urbani che le accolgono, a contatto con gli altri, nel movimento incessante della vita.

Alfio Saccoè nato in Sicilia nel 1950, vive e lavora a Zurigo in Svizzera; le sue opere sono state esposte a Zurigo, Parigi, Bruges, Berlino, New York, Tokyo, Mosca, Roma e in diverse altre città italiane. SLOW MOTION, con data di inaugurazione mercoledì 28 novembre 2018 alle ore 18.30, sarà aperta al pubblico fino all’11 dicembre; media partner della mostra Image in Progress.



Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

Lo spazio resterà chiuso al pubblico il 7 dicembre per Festività

