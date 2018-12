Lombardia in festa

Descrizione evento: Il KESSLER day è un evento di formazione sui sistemi di ripresa della Kessler Crane®

Cineslider, Parallax, K-Pod System, K-Flex, KC Crane 8 e 12, Shuttlel Pod e Second Shooter.

?

Come si montano in poco tempo, come si utilizzano al meglio, tutte le configurazioni possibili e tutti i segreti raccontati da 3 esperti, macchinisti, DoP e operatori.

?

La giornata è consigliata a chi non ha mai sentito parlare di questi prodotti, a chi sta esplorando il mondo dei sistemi di ripresa, a chi vuole vedere dal vivo tutti questi articoli insieme diversamente difficili da reperire, a chi li usa e vuole saperne di più, ai nerd che passano le giornate davanti ai tutorial e non hanno mai visto niente oltre a una mirrorless, a chi vuole conoscere altri tecnici del settore e a chi vuole passare una giornata in una mini Gardaland per videomaker :) La giornata di 8 ore è divisa in due sessioni principali, mattina e pomeriggio, diviso da una pausa pranzo di un'ora.

Ci saranno camere ARRI, RED e Blackmagic per testare i movimenti di camera con diversi pesi e allestimenti. Ai partecipanti che vorranno registrare file con le macchine da presa presenti, verrà data la possibilità di avere il proprio girato. Il costo è di 100€ (più iva) e rappresenta credito noleggio da spendere presso il nostro negozio.

Il pagamento che preferiamo è un bel bonifico, oppure potete passare in negozio e prenotare la vostra presenza.

?

La registrazione integrale dell'evento verrà pubblicata nel nostro gruppo segreto su Facebook.

?

Per qualsiasi informazione potete inviarci una mail a: info@recdistrikt.com