Lombardia in festa

Descrizione evento: Ideazione e coreografia Monica Casadei

Musica Gioacchino Rossini

Elaborazione Musicale Luca Vianini

Corpo creativo Fabian Albertini, Teresa Morisano, Giovanni Pastore, Daniela Usai, Davide Tagliavini

Corpo d’azione Compagnia Artemis Danza

produzione Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei – Italian Festival in Thailand (Bangkok) In occasione dei centocinquant’anni dalla morte di Gioacchino Rossini, Artemis Danza affronta uno dei titoli più celebri del maestro pesarese: “Il Barbiere di Siviglia”. Uno spettacolo che Monica Casadei vuole definire come un avveniristico “balletto d’azione” e che, come di consueto, coinvolgerà tutto il ben consolidato corpo creativo di Artemis, composto non solo da danzatori e coreografa, ma anche dagli artisti visivi e dai musicisti che costituiscono ormai un tutt’uno con l’ensemble danzante Nella lettura di Monica Casadei Figaro è il prototipo dell’uomo di successo nel mondo di oggi. Inguainato in rigorosi abiti manageriali, l’eroe rossiniano diventa l’emblema di chi riesce a soddisfare con efficacia, vivacità e savoir faire le aspettative di una società che impone ogni giorno di raggiungere i propri obiettivi ottimizzando tempi ed energie. Sul piano coreografico, il personaggio di Figaro si moltiplica nei corpi dell’intera compagnia, dove, senza distinzioni di gender, gli interpreti agiscono con la determinazione, l’energia e il rigore di una squadra speciale: tonici, grintosi e iper-concentrati, la loro danza manipola il tempo e lo spazio senza tregua, tesse e scioglie in continuazione una rete infinita di cambi di direzioni, incroci di traiettorie e intarsi di movimenti.