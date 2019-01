Lombardia in festa

Descrizione evento: È in pieno fermento organizzativo la terza edizione del Brixia Beer Festival, la manifestazione dedicata alle birre artigianali, divenuta ormai appuntamento fisso nel calendario degli eventi brassicoli italiani.



Da venerdì 1 a domenica 3 Febbraio 2019 a Villa Mazzucchelli a Mazzano, Brescia sarà capitale delle birre artigianali. Un weekend dedicato a chi ama le bionde, le rosse e le scure, oppure si divide tra l’amore per una IPA, una APA o una doppelbock, ma anche a chi desidera trascorrere una giornata in compagnia degli amici o con la famiglia. Con un unico obiettivo, quello di degustare ottime birre insieme a deliziose proposte street food. Una prestigiosa location del ‘700 dove i food truck delizieranno i palati dei partecipanti con ottimo cibo. Molti i birrifici presenti, che con le loro birre artigianali sapranno soddisfare i gusti dei visitatori, anche dei più raffinati. Per chi volesse approfondire il “mondo della birra”, i mastri birrai presenti all’evento potranno illustrare sia le metodologie che gli ingredienti usati per produrre le birre.



L’ingresso all’evento è gratuito. Per degustare le birre, i partecipanti dovranno munirsi all'ingresso dell’apposito kit da degustazione e di gettoni per potersi muovere liberamente all'interno delle gallerie della Villa.



E' prevista un’area bimbi, nelle giornate di sabato e domenica, per permettere ai più piccoli di accompagnare mamma e papà e allo stesso tempo divertirsi, con giochi, animazione e intrattenimento. Brixia beer festival è anche “Evento baby friendly”: oltre all’area intrattenimento, a disposizione dei visitatori seggioloni, fasciatoio e scaldabiberon.

La musica dal vivo nel teatro della Villa venerdì sera con The Blue Pills, musica rock e blues, e sabato sera con Giuni e Quani, musica soul accompagnerà le piacevoli serate.



Si potranno visitare il Museo della Moda e del Costume e il Museo del Vino e del Cavatappi. Le visite guidate vanno prenotate presso la segreteria della Villa al num 030-212421, mentre la partecipazione al solo Festival, lo ricordiamo, è gratuita.



Il settore della birra artigianale in Italia cresce a ritmi esponenziali sia nei consumi, che da nel numero di microbirrifici presenti sul territorio nazionale: infatti, sono aumentati del 400% in dieci anni, passando dai 132 attivi nel 2005 ai 670 del 2015. Una tendenza in continua ascesa come emerge dallo studio internazionale “Economic Perspectives on Craft Beer. A Revolution in the Global Beer Industry” (“Prospettive economiche della birra artigianale. Una rivoluzione nell’industria brassicola globale”) appena pubblicato a cura di Christian Garavaglia, docente di economia presso l'Università di Milano Bicocca e affiliato al centro di ricerca ICRIOS della Bocconi, e del professor Johan Swinnen, Direttore del LICOS Centre for Institutions and Economic Performance dell'Università di Lovanio (Belgio).



Venerdì 1 - Sabato 2 - Domenica 3 Febbraio 2019

Venerdì 18-24 - Sabato 16-01 - Domenica 11-22

3 giorni di ottima birra rigorosamente artigianale, cibo di strada, musica e divertimento



INGRESSO GRATUITO - Per info 366-5382866 339-3241566 info@vitaminac-adv.com