Lombardia in festa

Descrizione evento: Quinta Sagra della Bufala! Chiosco Café e Quattro Portoni sono lieti di invitarvi alla Sagra della Bufala 2019, il più ghiotto e spumeggiante evento primaverile della bergamasca.



Vi aspettiamo per due weekend all'insegna delle esclusività gastronomiche di bufala.



Chiosco Café animerà tutte le vostre serate con magistrali cocktails e musica dal vivo.



La cucina sarà aperta tutte le sere dalle ore 19.00, nei giorni festivi dalle 12.00. É consigliata la prenotazione sia per il pranzo che per la cena (area ristoro coperta); ampio parcheggio in loco.



Dal 24 al 26 Maggio e dal 31 al 2 Giugno



Stay Tuned...... a breve vi svelermo il ricchissmo programma!



Tra le novità, Cucina aperta anche SABATO a PRANZO!



Per info e prenotazioni contattare: sagradellabufala@libero.it

Tel. 333 437 8054



INGRESSO GRATUITO!