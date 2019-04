Lombardia in festa

Descrizione evento: Vorresti anche tu trasformare il tuo team in un gruppo omogeneo e con un'unico obiettivo? Vorresti anche tu vivere l'esperienza del network marketing da professionistà evitando il caos e il caso? Vorresti anche tu sapere con precisione qual'è la tua direzione precisa assieme al tuo team? Se hai risposto si almeno a una di queste domande, ti aspettiamo assieme ai tuoi collaboratori al evento: 7 Passi per lanciare il tuo team. È un evento di Coaching Group. FAQ Quali sono le opzioni di trasporto/parcheggio per l'evento? Airport Hotel è dotato di un ampio parcheggio. Dista 6,5 km dall'aeroporto; raggiungibile comodamente in taxi. FAQ Cosa posso portare all'evento? Abbigliamento casual; tutto il resto lo prepariamo noi per te. FAQ Come posso contattare l'organizzatore per eventuali domande? Via mail a : violetta.dima@hotmail.it Oppure al numero di telefono:3483597235 FAQ Qual'è la politica di rimborso? Potrai disdire la tua partecipazione entro il 31 marzo. Oltre questa data non è più possibile avere il rimborso.