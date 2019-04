Lombardia in festa

Descrizione evento: Quadre Street Food Festivalè l’evento dedicato al cibo di strada di qualità proveniente da tutta Italia, che si svolgerà venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 Maggio 2019 in Piazza Zanardelli nel cuore di Chiari (BS) cittadina collocata esattamente tra Brescia e Milano, facilmente raggiungibile dalla vicina Franciacorta o dall’uscita della A35 meglio conosciuta come Brebemi .



Continua per il terzo anno consecutivo la proficua collaborazione tra le Botteghe di Chiari, Vitamina C e il Comune di Chiari.Quadre Street Food Festival invaderà pacificamente il cuore della cittadina clarense con i migliori food truck d’Italia e appetitose proposte per tutti i gusti: tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota invaderanno la bellissima cittadina inondando l’aria di profumi e facendo venire l’acquolina in bocca a tutti!!!



I truck partecipanti proporranno ghiotte specialità, menù gourmet e cucina espressa; tante le leccornie che si potranno assaggiare, tante le birre che si potranno degustare…

Tante riconferme e tante novità dai food truck presenti: specialità regionali, hamburger per tutti i gusti, fritti di ogni genere, dal pesce della Romagna allo gnocco, arrosticini abruzzesi e olive ascolane, specialità greche, un rifugio trentino viaggiante e carni affumicate, dolci tentazioni e tanto altro!



A movimentare ancora di più l’evento, musica tutte le sere con concerti di musica dal vivo, kids area con giochi e intrattenimento per tutti i bambini il sabato e la domenica con Valentina e lo Gnomo delle Quadre, con giochi e palloncini! Quadre Street Food Festival da quest’anno è anche “Evento Baby Friendly”: oltre all’area intrattenimento, a disposizione dei visitatori seggioloni, fasciatoio e scaldabiberon, oltre che angolo comodo e riservato per l’allattamento.



Domenica 5 spazio alle grandi occasioni di shopping, con lo Street Market nelle Botteghe del centro cittadino.



Ma perché proprio Quadre Street Food Festival? Chiari non offre infatti solamente una piazza meravigliosa in cui realizzare l’evento, ma è famosa per il suo centro storico, per la Villa Mazzotti e il suo meraviglioso parco, per la tradizione delle Quadre medievali ovvero la divisione della città in quattro quartieri, le quadre appunto, conosciuti come Marengo, Zeveto, Villatico e Cortezzano. Un centro storico che trasuda storia e arte quindi e che vale la pena certamente di essere visitato in occasione del Festival Street Food.



Quale migliore occasione quindi per unire il piacere del palato a musica, cultura e divertimento in un contesto di assoluta bellezza! Per rimanere aggiornato sulle novità e i partecipanti all’evento seguici su Facebook all’evento Quadre street food festival!