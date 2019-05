Lombardia in festa

Descrizione evento: La manifestazione è strutturata in un tour eno-gastronomico all’interno di 5 corti storiche del centro paese, in ognuna verrà servita una portata con un vino abbinato.

La manifestazione giunta alla 9° edizione è caratterizzata da un clima gioviale e divertente, i partecipanti saranno accolti da musicanti e artisti che allieteranno i momenti conviviali.

Lungo tutto il percorso prenderà vita un mercatino di prodotti tipici, uno spazio giochi dedicato ai giochi d’altri tempi, spettacoli folcloristici, mostre di mezzi e attrezzi d’epoca e la giocoleria che invaderà il tragitto.

Tutte le corti saranno allestite a tema, proprio come i volontari che vi serviranno/aiuteranno nel percorso.

Tutti i prodotti utilizzati provengono dal territorio, quindi a km zero.

Ogni partecipante avrà la propria tracolla personale, con all’interno un calice e le proprie posate, che al termine della giornata potrà tenere come ricordo di questa fantastica esperienza.