Lombardia in festa

Descrizione evento: NEW AUDITIONS ACCADEMIA SUSANNA BELTRAMI

?? SUMMER TOUR ??



?? 5/07 CROTONE | Dance Campus Crotone ore 16.00 - 18.00

?? 12/07 THIENE | A taste of dance

?? 15/07 MILANO | DanceHaus ore 10.00

?? 30/07 CHIANCIANO | InDanza&InArte ore 17.00 - 19.00

?? 7/09 MILANO | DanceHaus ore 10.00

?? 21/09 MILANO | DanceHaus ore 10.00



Info&Iscrizioni: eventi@dancehaus.it | 0236515997

www.accademiabeltrami.com



Accademia Susanna Beltrami è un Centro di formazione d'eccellenza e punto di riferimento internazionale per giovani artisti e creativi della danza che qui hanno la possibilità di sperimentarsi e specializzarsi in un contesto stimolante e innovativo.



L'Accademia è situata a Milano all'interno della DanceHaus fondata e diretta dalla coreografa Susanna Beltrami e partner del progetto DANCEHAUSpiù (www.dhpiu.com), il Centro Nazionale di Produzione della Danza con compagnie residenti, festival, seminari e artisti ospiti.



Il percorso triennale ha lo scopo di formare nuove figure professionali con specializzazioni di danzatore, performer, coreografo e creativo della danza, attraverso una solida preparazione tecnica, artistica e culturale con docenti di fama internazionale.



Parallelamente i nostri studenti hanno la possibilità di mettersi alla prova in contesti professionalizzanti grazie alle numerose collaborazioni con Festival, Teatri, Istituti Culturali, e Case di Moda e Design. Al termine del triennio gli allievi più meritevoli saranno inseriti nell’organico della DANCEHAUS Company e sostenuti nella preparazione per le audizioni alle compagnie internazionali.

Accademia Susanna Beltrami è inoltre partner dell’Eurasia Dance Project, un progetto di studio e di scambio internazionale per danzatori europei ed asiatici.



L’AUDIZIONE è l’occasione per avere informazioni sui corsi dell'Accademia e sugli sbocchi professionali, incontrare il corpo docenti e gli allievi senior, conoscere i servizi e le opportunità a tua disposizione, avvicinarsi allo stile e alla poetica di una delle dance-community più grandi d'Italia.



L’audizione consiste in una lezione di classico, una sequenza di contemporaneo/floorwor e la presentazione di un assolo dei candidati. (max. 2 minuti, musica e stile a discrezione dello studente)