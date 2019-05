Lombardia in festa

Descrizione evento: Il trofeo con la più lunga tradizione nelle gare di volo in deltaplano in Italia e dedicato alla memoria di Valerio Albrizio compie trentadue anni. Festeggerà l’anniversario dal 31 maggio al 2 giugno con una torta a base di decolli dal Monte Sasso del Ferro, correnti ascensionali per alzarsi in quota, efficienza delle ali per scavalcare valli e montagne e atterraggi a Laveno Mombello (Varese) dopo voli spettacolari. Sono attesi piloti italiani e stranieri che si sfideranno sulle ali del vento in questa storica competizione organizzata dall’Aero Club Lega Piloti in collaborazione con il Delta Club Laveno.

Gustavo Vitali - Ufficio Stampa FIVL

Associazione Nazionale Italiana Volo Libero (registro CONI n. 46578) il volo in deltaplano e parapendio - https://www.fivl.it/ - 335 5852431 - skype: gustavo.vitali Foto

http://www.gustavovitali.it/pagine/comfivl/varie-30-05-2019.html Per ulteriori informazioni sul Trofeo Valerio Albrizio https://www.flafly.net/2019/01/10/32-trofeo-valerio-albrizio-laveno/ https://airtribune.com/xxxii-valerio-albrizio-trophy/info