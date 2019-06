Lombardia in festa

Descrizione evento: Non uno, ma ben cinque diversi tipi di hamburger: questo il programma della nuova edizione di 5 Burgers, dal 30 maggio al 1 giugno da East Market Diner a Lambrate. Anche per questo nuovo appuntamento, lo spin-off del popolare mercatino domenicale East Market, mette d’accordo tutti, dal vegano al carnivoro con cinque ricette gustose dal sapore esotico.

Ma quali sono le posposte di 5 Burgers? East Burger: 100% manzo, formaggio cheddar, cipolla caramellata, guacamole, pomodoro, bacon e salsa BBQ. Vegan Burger: polpetta ceci, cavolo rosso, germogli di soia, melanzane, maionese vegana al sesamo. Waffle Burger: 100% manzo, formaggio cheddar, cipolla caramellata, guacamole, pomodoro, bacon e salsa BBQ racchiusi in un waffle.

Avocado Burger: tartarre di salmone, insalata, cipolla rossa racchiusi in un avocado (anche in versione vegan con tofu). Pokè Burger: burger di riso con tartarre di salmone, avocado, sesamo e salse. Tutti i piatti sono serviti con patatine o edamame e saranno disponibili sia il burger singolo, sia l’offerta vassoio con tutte e cinque le scelte ad un prezzo speciale.

Oltre alla sala interna è anche disponibile il terrazzo sul tetto dell'edificio con quaranta posti a sedere e proprio per la natura informale e legata alla tradizione dello street food non è previsto il servizio al tavolo.

Tutte le info e le novità su facebook.com/eastmarketdiner e instagram.com/eastmarketdiner.



5 Burgers

giovedì 30 maggio dalle 18 alle 24

venerdì 31 maggio dalle 18 alle 24

sabato 1 giugno dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 24

Via Privata Giovanni Ventura, 16 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 0266661881