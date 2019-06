Lombardia in festa

Descrizione evento: ROCK MOTOR FEST

Moto, Auto, Musica e divertimento!!!



Domenica 23 giugno

c/o Bar Corallo - Mezzanino (PV)

La 1° edizione del Rock Motor Fest avrà luogo domenica 23 giugno presso il Bar Corallo di Mezzanino.

La manifestazione si aprirà alle 10.00 con l'arrivo dei bikers dell'Orobian Free Chapter di Bergamo e degli Sportsteristi Lombardi, che animeranno le strade con un run che toccherà alcune delle località più suggestive dell'Oltrepo Pavese. Il tour partirà alle 10.30, farà tappa all'Autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina per un aperitivo a base di salumi, formaggi e vini locali, per poi tornare a Mezzanino per pranzo. Fin dal mattino, sarà inoltre possibile ammirare le stravaganti auto d'epoca dell'Old Lady Cars Club di Pavia nell'area interna del Bar Corallo.

Ovviamente non mancherà la musica dal vivo con l’energia dei Back in Flames (hard rock cover), dei Trebel (covers, meshup & crazy stuff) e dei 4WD (rock experience-party band).

Motori quindi, ma anche tanto altro grazie alla presenza di stand e bancarelle, e dei tatuatori del “Metamorfosink”, del “Tattoo&Piercing TracceDinkiostro”, del “TattooStudioBodyEvolution” e del “Ser.InkTattoo”, che, insieme ai ragazzi del South Barber di Pavia, saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno approfittarne!!

Per finire, durante il pomeriggio, esposizione della liuteria Loud ed esibizioni di musica e danza con le ragazze della Scuola di danza “ BeArt ” di Pavia e degli alunni della “ Rad1 Music Factory ” di Mezzana Corti.

Per tutta la giornata Street Food e ovviamente.... birra e musica a volontà!!!



Appuntamento quindi a domenica 23 giugno per la 1° edizione del ROCK MOTOR FEST di Mezzanino!!!!



Per info e prenotazioni:

Gabriele: 333-3648504

email: rockmotorfest2019@hotmail.com



Bar Corallo

Via Cassinetta, 1 - Mezzanino (PV)

Tel: 0385-71023

Ingresso libero!!!