Lombardia in festa

Descrizione evento: Il benessere della nostra terra e delle persone che la abitano ruota attorno al valore primario della prevenzione. Noi di Erone abbiamo un motto: costruire un idea per educare una coscienza oncologica. Se volete aiutarci nel nostro progetto contro il pianeta cancro, veniteci a trovare al Teatro San Rocco di Seregno, domenica 9 giugno alle ore 21:00, con gli "Amici di Gastone", che porteranno in scena la commedia di De Filippo: "Ditegli sempre di sì". Una serata di beneficenza perché come diceva Eduardo: se un'idea non ha significato e utilità sociale non m'interessa lavorarci sopra. Costo del Biglietto 20 Euro Per informazioni e prenotazioni visita il sito www.eroneonlus.it oppure chiama al 3914948157