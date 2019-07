Lombardia in festa

Descrizione evento: Asso Incontra in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, l'Assessorato al Turismo e Tempo Libero di Asso, organizza la



FIESTA CUBANA E CARAIBICA



Sabato 13 Luglio la Piazza Mercato di Asso (CO) si trasformerà in una pista da ballo in cui sbizzaririrsi a ritmo di salsa, bachata, merengue e mucho mas!!



La serata ha inizio alle ore 19 con il servizio ristoro che propone piatti cubani e locali.

Verso le ore 20.30/40 per i più piccini ci sarà la baby-dance.

Dalle ore 21 dj Batman darà il via alla Fiesta!!



Non mancheranno esibizioni e animazione a cura della scuola di ballo Noivoiloro Soc. Coop. Sociale ONLUS di Erba.



Un appuntamento dedicato alla musica e tradizione cubana e latino-americana da NON PERDERE!!!



Per ulteriori informazioni visitate al Pagina Facebook Asso Incontra