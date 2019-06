Lombardia in festa

Descrizione evento: FIERA SPOSI VALLE CAMONICA LAGO D’ISEO, AL CENTRO CONGRESSI E’ FESTA PER LE COPPIE Si rinnova al Centro Congressi di Darfo Boario Terme (BS) il 19 e 20 Ottobre l’edizione 2019 di Fiera Sposi che torna dopo molti anni nel cuore della Valle Camonica e del Lago d’Iseo trasformati in questi anni in una delle mete mondiali più ambite dai turisti. Due giorni di esposizione e show room di tutti i migliori operatori del settore, per offrire alle coppie di sposi tutte le novità e le soluzioni per un matrimonio su misura, per varietà e prezzo. Più di 50 espositori scelti tra location, catering, abiti da sposa e sposo, fedi nuziali, fotografi e animatori, flower designer e agenzie viaggio, service musicali e auto o carrozze per il giorno più bello. Spazio anche al tema dell’arredamento, con espositori del settore in grado di suggerire e proporre idee per abitare. Con entrata gratuita, vi aspettiamo nella due giorni Darfense, Sabato 19 Ottobre dalle 14.00 alle 22.00 e Domenica 20 Ottobre dalle 10.00 alle 19.00. Centro Congressi Via Romolo Galassi – Darfo Boario Terme. Vietato mancare. INFO SYCOMOR: Tel. 0364-533308 e-mail info@sycomor.it – www.sycomor.it Seguici sulla pagina Facebookhttps://www.facebook.com/fierasposivallecamonica/ e su Instagram https://www.instagram.com/fiere_degli_sposi/ per conoscere tutte le novità.