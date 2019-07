Lombardia in festa

Descrizione evento: Nuovo appuntamento con la cucina internazionale da East Market Diner, dal'11 al 13 luglio va in scena, infatti, Mexican Week: tre giorni non stop dedicati alle prelibatezze dellacucina messicana.

Il burrito o "taco de harina" è una pietanza che appartiene alla cucina tex-mex e consiste in una tortilla di farina riempita con carne di bovino, pollo o maiale, che è poi chiusa ottenendo una forma sottile. Quattro i piatti disponibili durante l'evento: Burritos di pollo (pollo marinato con soia, peperoni, pomodori, cipollotto, mais, sale, pepe, salsa yogurt, menta, salsa piccante), Burritos di manzo (manzo marinato con soia, peperoni, pomodori, cipollotto, mais, sale, pepe, salsa yogurt, menta, salsa piccante), Burritos di pese (carpaccio di salmone, avocado, peperone fritto, zucchine, majo mais, porro) e Burritos veg (fagioli rossi, carote, zucchine, peperoni, pomodori, cipolla rossa, mais, majo vegan).

Completano l'offerta anche il tipico Chili con carne (stufato di carne piccante, pomodori e fagioli su base di riso), Nachos (con guacamole, pomodorini, salsa agrodolce) e la pannocchia condita con burro.

Oltre alla sala interna è anche disponibile il terrazzo sul tetto dell'edificio con quaranta posti a sedere e proprio per la natura informale e legata alla tradizione dello street food non è previsto il servizio al tavolo.

Tutte le info e le novità su facebook.com/eastmarketdiner e instagram.com/eastmarketdiner.



Mexican Week presso East Market Diner

giovedì 11 luglio dalle 18 alle 24

venerdì 12 luglio dalle 18 alle 24

sabato 13 luglio dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 24

Via Privata Giovanni Ventura, 16 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 0266661881