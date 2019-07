Descrizione evento: VI ASPETTIAMO NUMEROSI ALL'ARENA DI CAGLIO SABATO 20 LUGLIO PER LA SERATA EMILIANA. LA NOSTRA CUCINA APRIRA' ALLE ORE 19.30 CON DEGUSTAZIONI TIPICHE EMILIANE, SI POTRANNO MANGIARE LE TIGELLE CON AFFETTATI E FORMAGGI, LE LASAGNE, E DOLCI TIPICI COME LA TORTA DI TAGLIATELLINE E L'ERBAZZONE.

NON POTETE MANCARE!!!!!!!!!!!

CI SARA' ANCHE BUONA MUSICA CON IL TRIBUTO A VASCO