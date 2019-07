Lombardia in festa

Descrizione evento: Ultimo appuntamento della stagione con East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Per l'ultima edizione del di domenica 14 luglio il celebre evento dedicato al vintage andrà in scena dal pomeriggio fino a mezzanotte.

La formula non cambia: 300 espositori di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici e designer sono pronti per allestire le loro postazioni. Tutti con un comune denominatore: rigorosamente selezionati dallo staff di East Market, elemento che fin dall’inizio ha caratterizzato il market e ne è diventato un punto di forza. Le categorie merceologiche presenti sono prevalentemente vintage, collezionismo, modernariato, usato, pulci, design e artigianato. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica dei primi del ‘900 è possibile trovare migliaia di capi d’abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, artigianato, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

Tra gli espositori della prossima edizione ci sarà Rabzar Andrea da Forlì, un artigiano che restaura e ricicla vecchi oggetti conferendogli nuova forma e nuove destinazioni d'uso. Ornella Conti una collezionista e appassionata di orologi Swatch che porterà decine di coloratissimi modelli dell'orologio cult Anni '90. Lettera di Eloisa Libera è uno studio specializzato in graphic design, lettering e ricerca calligrafica. Tra le loro creazioni numerose illustrazioni fatte a mano, disegni e grafiche d'altri tempi. Non mancherà il consueto East Market Diner, dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e sei punti birra. Il menù internazionale con Hot Dog, Pulled Pork, Bun e Burritos oltre ai consueti Jerk Chicken, Burger e molto altro. Nella parte esterna il food market con vari truck sempre con offerta di cucina internazionale senza dimenticare la cucina italiana e molte proposte per vegani, celiaci e kids, completati da numerosi punti birra. Come da tradizione East Market si distingue per un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee mai viste prima. DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato a cura di DJ Henry, e ancora East Market Shop, il corner dove è possibile acquistare il merchandise ufficiale di East Market tra magliette, tazze e gadget. East Market torna a settembre con le nuove edizioni e tante novità. Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/. Domenica 14 luglio dalle 15 alle 24 Via Mecenate, 84 – Milano Ingresso Libero Infoline 3920430853