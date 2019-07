Lombardia in festa

Descrizione evento: Gatti rossi, gatti bianchi, gatti neri, gatti persiani, gatti del Maine, gattini, gattoni, gatti di casa, gatti trovatelli, gatti di razza: nei giorni 21/22 settembre 2019 a Villa Castelbarco a Vaprio d’Adda a due passi da Milano, si svolge la 4° edizione del più grande evento dedicato unicamente al mondo dei gatti!!!



Il Festival dei GattiTM è un appuntamento unico e irripetibile, per un pubblico eterogeneo di appassionati di gatti e felini in genere, ricco di arte,cultura edivertimento, organizzato dalla Noctua, società specializzata in eventi dedicati agli animali, organizzatrice del Festival dei Gufi®. Svariate le aree tematiche del festival: pittura, scultura, fotografia, performance teatrali, artigianato italiano, libri, convegni e tavole rotonde, tutto rigorosamente a tema Gatto. Che si tratti di grandi esperti o semplici appassionati, che collezioniate gattini in tutti i materiali possibili, che siate gattari o gattare, allevatori, gattofili o semplici curiosi, questa grande offerta di eventi, iniziative, mostre ed incontri fa al caso vostro. Non è una classica esposizione a premi, ma è un rispettoso incontro con gatti di tante razze particolari di prestigiosi allevatori, con associazioni no-profit e gattili dove poter prenotare un gattino che non aspetta altro che le vostre coccole! Il Festival dei Gatti® è un evento creato anche per sensibilizzare le persone contro l'abbandono degli animali.

Una delle cose che rendono unico il Festival dei Gatti è che potrete portare con voi il vostro amato gatto, unicamente se abituato a stare in mezzo alle persone e se gestito in sicurezza (guinzaglio, trasportino o uno speciale passeggino per gatti); lì troverete una speciale area Cat Relax, uno spazio ampio e protetto nel quale il vostro micio potrà giocare e conoscere nuovi amici pelosi!