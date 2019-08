Lombardia in festa

Descrizione evento: Come da tradizione torna a Ceresara (Mantova) l’appuntamento di fine estate con “Convivio a Palazzo”, la Festa Rinascimentale che si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre 2019 presso Palazzo Secco-Pastore di San Martino Gusnago, dove l’Associazione “Compagnia delle Torri” rievocherà lo storico banchetto che si tenne nel Palazzo nel 1491 tra il padrone di casa – il nobile Francesco Secco d’Aragona, Francesco II Gonzaga – marchese di Mantova ed Ercole I d’Este, Duca di Ferrara.



Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre Grande Cena con menù rinascimentale su prenotazione(Tel. 03761586199- http://www.compagniadelletorri.it) dove nella Grande Galleria affrescata del Palazzo gli ospiti saranno immersi nelle atmosfere tipiche dei Convivi del tempo, con pietanze frutto di un lungo ed attento studio, elaborate partendo dagli ingredienti che - come è documentato - sono stati utilizzati nel Banchetto del 1491, ma presentate in chiave moderna ed appetibile, quest’anno con qualche licenza relativa all’utilizzo di alimenti provenienti dal Nuovo Mondo, essendo Cristoforo Colombo il personaggio storico che verrà ricordato all’interno della Manifestazione.



In contemporanea al Banchetto saranno aperte al pubblico - con ingresso e parcheggio gratuito- le “Locande” nella splendida cornice degli ampi spazi aperti della Corte del Palazzo, dove sarà possibile cenare in un’ambientazione particolarmente suggestiva e si potrà assistere a diversi momenti d'intrattenimento con artisti, musici, armigeri, cavalieri e sbandieratori, ai quali farà seguito un Grande Spettacolo conclusivo a tema storico.



La serata di apertura di venerdì 30 agosto è dedicata alla Cena con Delitto in ambientazione rinascimentale (Su prenotazione Tel. 03761586199- http://www.compagniadelletorri.it).



Domenica 1 settembre la manifestazione inizierà nel pomeriggio con la tradizionale parata di figuranti, armigeri, tamburi e sbandieratori seguita dall’attesissimo “Palio dei Borghi ceresaresi”, con i borghi del paese che si affronteranno in divertenti giochi storici e si concluderà con un Grande spettacolo Pirotecnico / Piromusicale.



Per maggiori informazioni Tel. 03761586199 – http://www.compagniadelletorri.it