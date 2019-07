Lombardia in festa

Descrizione evento: Burger, dumpling, pokè, bowls e tutto il meglio del menù di East Market Diner. Questo il programma di Closing Week, dal 25 al 27 luglio nella cornice del Diner, lo spin-off del popolare market domenicale East Market, sarà possibile gustare solo per tre giorni tantissimi piatti e drink tra carne, pesce, riso e verdure. Nel menù: East Burger: 100% manzo, formaggio cheddar, cipolla caramellata, guacamole, pomodoro, bacon e salsa BBQ; Vegan Burger: polpetta ceci, cavolo rosso, germogli di soia, melanzane, maionese vegana al sesamo; Waffle Burger: 100% manzo, formaggio cheddar, cipolla caramellata, guacamole, pomodoro, bacon e salsa BBQ racchiusi in un waffle; Avocado Burger: tartarre di salmone, insalata, cipolla rossa racchiusi in un avocado (anche in versione vegan con tofu); Pokè Burger: burger di riso con tartarre di salmone, avocado, sesamo e salse. L’offerta dumpling prevede cinque diversi tipi di ravioli: carne al vapore, gamberi al vapore, verdure al vapore, Shao Mai al vapore e Gyoza alla piastra. I ravioli alla piastra rappresentano la tipica versione giapponese che prevede un impasto molto sottile, mentre il ripieno è a base di carne di maiale. Sarà possibile poi personalizzare le bowls con tanti ingredienti freschi e diversi: riso, alghe, edamame, carote, cetrioli, mango, avocado, ginger, arachidi, salmone o tonno, la nuova versione con gamberi fritti o tofu nella versione per vegani. Chicken Bowl: pollo grigliato, riso, avocado, misticanza, semi di sesamo e salsa yogurt. Salmon Bowl: salmone scottato, riso, avocado, spinaci, germogli di sesamo, wasabi e salsa di cocco. Pokè Bowl: salmone, tonno o tufu, riso, edemame, carote, cetriolo, avocado, mango, coriandolo, arachidi e ginger. Tofu Bowl: tofu, riso, carote, cetrioli, cavolo rosso, mango, avocado, zenzero, menta, soia e tahini. Egg Bowl: uova in camicia, riso, guacamole, avocado, rucola, coriandolo e arachidi. In tutti i piatti il riso può essere scelto in versione bianca o integrale. Per quanto riguarda il pokè, sarà personalizzare la propria ciotola con tanti ingredienti freschi e diversi: riso, alghe, edamame, carote, cetrioli, mango, avocado, ginger, arachidi, salmone o tonno, la nuova versione con gamberi fritti o tofu nella versione per vegani. Oltre alla sala interna, da East Markert Diner è anche disponibile il terrazzo sul tetto dell'edificio con quaranta posti a sedere e proprio per la natura informale e legata alla tradizione dello street food non è previsto il servizio al tavolo. Tutte le info e le novità su facebook.com/eastmarketdiner, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/. Closing Week presso East Market Diner giovedì 25 luglio dalle 18 alle 24 venerdì 26 luglio dalle 18 alle 24 sabato 27 luglio dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 24 Via Privata Giovanni Ventura, 16 – Milano Ingresso Libero Infoline 0266661881