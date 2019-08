Lombardia in festa

Descrizione evento: Siete pronti a festeggiare?? Siete pronti a degustarvi birre ghiacciate mentre vi muovete al ritmo di musica che solo in pochi possono sentire??



E allora Sabato sera 7 settembre vi aspetta una grandissima serata in quel della pesa!! Here wee goooooooooooooo!!!



FESTA DELLA BIRRA HIBU & SILENT DISCO!!



Con una fantastica collaborazione con HIBU, microbirrificio artigianale di Burago di Molgora, vi presentiamo 4 delle loro migliori produzioni brassicole alla spina!!



- TRHIBU 6,9% American IPA : Intrigante e profumatissima

- GOTHA 7,7% Triple : Belga decisa ma molto beverina

- AVANTI MARCH 6,5% Saison : Secca, sexy e speziata

- DAMA BIANCA 5,6% White IPA : Elegantemente amara e fruttata



Inoltre per assicurarvi un percorso gustativo completo, abbiamo creato due ricette totalmente inedite usando altre due birre dell'assortimento HIBU.



ENTROPIMENTO:

- A base di birra Entropia, Golden ale



SCIALLOTRA':

- A base di birra Vaitrà, American pale ale





Le birre e i cocktail al prezzo speciale di 5€ all night long!! Fino ovviamente ad esaurimento scorte!





Dalle 22.00 invece ci scateniamo sotto le stelle con ritmi silenziosi di una disco eccentrica fatta di cuffie e luci colorate!!



Se non l'avete mai provata, la SILENT DISCO saprà sorprendervi e rapirvi in un viaggio musicale coinvolgente!!



Due canali, due DJ live, due serate diverse in una sola cuffia! Starà a voi scegliere che ritmo dare alla vostra notte!!!



Per ogni cuffia noleggiata verrà richiesto un documento di identità valido, e una cauzione di 3€ che verrà restituita a fine noleggio.



- Noleggio cuffie : 8€ + 3€ cauzione

- Noleggio cuffie con consumazione HIBU : 12€ + 3€ cauzione

- Noleggio cuffie con bevanda analcolica : 10€ + 3€ cauzione



Numero di cuffie limitato, consigliata la prenotazione gratuita presso di noi fino alle ore 17:00 di sabato 7 settembre.



Tutte le attività son confermate anche in caso di pioggia!



Vi aspettiamo numerosi, sempre in quel della pesa!!!



www.birrificiohibu.it