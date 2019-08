Lombardia in festa

Via Caio Plinio II Via Caio Plinio II

Descrizione evento: La città di COMO sabato 7 settembre 2019, in Via Caio Plinio II, accoglie il mercatino occasionale Aromi e Sapori e Vini,.durante il quale gli aromi, le spezie e le piante commestibili che vengono utilizzate in cucina o come ingredienti nelle produzioni artigianali del nostro territorio incontrano le produzioni d’eccellenza delle Regioni Italiane.



Un evento rivolto a tutti gli appassionati dei sapori genuini e della buona tavola.



A presentarvi questi prodotti saranno gli stessi produttori, che si prenderanno cura anche di illustrarvi tutte le caratteristiche di produzione, e ad offrirvi degli assaggi molto stuzzicanti e prelibati.



Tra i prodotti esposti si potrà trovare una selezione deimigliori VINI PIEMONTESI DOC e DOCG di Alba, delle Langhe e del Roero, nocciole Piemonte IGP tostate, dolci e torte a base di nocciole.



Vi aspettiamo sabato 7 settembre 2019,

a COMO in Via Caio Plinio II,

dalle ore 10,00 alle ore 20,00

Assolutamente vietato mancare!!