Il modo migliore per conoscere le colline del Roero - Area UnescoL’Azienda Agricola Vitivinicola Poderi Moretti di Moretti Francesco sarà lieta di accogliere nella propria cantina gli enoturisti che sanno apprezzare i vini di pregio e qualità nelle seguenti date:Visite guidate comprensive di degustazione della durata di due ore circa, punto di partenzaSarà possibile effettuare la, con illustrazione delle varie fasi di produzione e invecchiamento del vino.Al termine della visita seguirà laRoero Arneis DOCG, Langhe Nebbiolo DOC, Langhe Nebbiolo DOC Occhetti, grissini)Roero Arneis DOCG, Dolcetto d’Alba DOC, Barbera d’Alba DOC, Nebbiolo d’Alba DOC, Barolo DOCG, grissini e salame)(Roero Arneis DOCG San Michele, Roero Arneis DOCG Occhetti, Langhe DOC Montevada, Langhe Nebbiolo DOC Occhetti, Roero Riserva DOCG Ginis, grissini e salame)Langhe Nebbiolo DOC Occhetti annata corrente, Langhe Nebbiolo DOC Occhetti annata passata, Roero Riserva DOCG Ginis, Roero Riserva DOCG Benedet, Roero Riserva DOCG Pulciano, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi)Si consiglia di indossare scarpe e vestiti comodi e di portare con sé una giacca leggera o una maglia in quanto la temperatura nelle cantine potrebbe essere fresca.Lingue parlate: italiano e inglese.Accogliamo tutti, ma per poterci organizzare al meglio, con indicati nome e cognome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, data e ora della visita, numero di persone,Per gruppi da 8 o più persone, prenotando almeno nove giorni prima, siamo aperti anche durante i giorni feriali di settembre, ottobre e novembre 2019, al momento della prenotazione scegliere lo stesso pacchetto per tutte le persone.nocciole tostate e vini: Nebbiolo d’Alba DOC, Roero DOCG, Roero Arneis DOCG, Barolo DOCG, Dolcetto d’Alba DOC, Barbera d’Alba DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Langhe DOC, Vino bianco dolce MPF, Vino spumante VSQ Brut.La nostra cantina si trova inFrazione Occhetti 15 – 12040 Monteu Roero CN – Piemonte https://goo.gl/maps/fuhrfjSSqUA2 Frazione Occhetti 40 – 12040 Monteu Roero CN – Piemonte https://goo.gl/maps/Eb8HJEm4CqD2 Monteu Roero dista:* 16 km da Alba Langhe https://goo.gl/maps/Z9VVJ * 30 km da Asti https://goo.gl/maps/5RinE * 63 km da Cuneo https://goo.gl/maps/YfvOd * 50 km da Torino (Autostrada A6 Torino-Savona uscita Carmagnola -> Ceresole d’Alba ->Monteu Roero) https://goo.gl/maps/PqmrA * 150 km da Genova (Autostrada A10 Genova-Savona, autostrada A6 Torino-Savona uscita Carmagnola -> Ceresole d’Alba ->Monteu Roero) https://goo.gl/maps/SScBV * 150 km da Milano (Autostrada A21 Torino-Piacenza uscita Asti est -> San Damiano d’Asti -> Canale -> Monteu Roero) https://goo.gl/maps/lzgDW Poderi Moretti – Cascina Occhetti open wineries 2019Poderi Moretti will be pleased to welcome in his own cellar wine lovers who appreciate the wines of quality and value.with illustration of the various stages of wine production, and finallyRoero Arneis DOCG, Langhe Nebbiolo DOC, Langhe Nebbiolo DOC Occhetti, grissini)Roero Arneis DOCG, Dolcetto d’Alba DOC, Barbera d’Alba DOC, Nebbiolo d’Alba DOC, Barolo DOCG, grissini e salame)(Roero Arneis DOCG San Michele, Roero Arneis DOCG Occhetti, Langhe DOC Montevada, Langhe Nebbiolo DOC Occhetti, Roero Riserva DOCG Ginis,grissini e salame)Langhe Nebbiolo DOC Occhetti annata corrente, Langhe Nebbiolo DOC Occhetti annata passata, Roero Riserva DOCG Ginis, Roero Riserva DOCG Benedet, Roero Riserva DOCG Pulciano, combine with grissini and a selection of salame and cheeses from Piedmont)It is recommended to wear comfortable shoes and clothes and to bring a light jacket o a sweater, as the the cellar temperature might be cool.We speak Italian and English.; by telephone at 0039 0173 90274 on winery days open from 10.00am to 1.00pm.For groups of 8 or more people, booking at least nine days in advance, we are also open on weekdays of September, October and November 2019.Our addresses are:Fazione Occhetti 15 – 12040 Monteu Roero CN – Piedmont – ITALYFrazione Occhetti 40 – 12040 Monteu Roero CN – Piedmont – ITALY https://goo.gl/maps/Eb8HJEm4CqD2 You can find Monteu Roero at:* 16 km from Alba https://goo.gl/maps/Z9VVJ * 30 km from Asti https://goo.gl/maps/5RinE * 63 km from Cuneo https://goo.gl/maps/YfvOd * 50 km from Torino (Motorway A6 Torino-Savona exit Carmagnola -> Ceresole d’Alba -> Monteu Roero) https://goo.gl/maps/PqmrA * 150 km from Genova (Motorway A10 Genova-Savona, Motorway A6 Torino-Savona exit Carmagnola -> Ceresole d’Alba -> Monteu Roero) https://goo.gl/maps/SScBV * 150 km from Milano (Motorway A21 Torino-Piacenza exit Asti est -> San Damiano d’Asti -> Canale d’Alba -> Monteu Roero) https://goo.gl/maps/lzgDW