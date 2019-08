Lombardia in festa

Descrizione evento: NARRAR CASTELLI E VINI al Castello di Monticello d'Alba (CN) – Piemonte



Visita narrata al Castello e degustazione vini Poderi Moretti



NARRATING CASTLES AND WINES 20-10-2019 Castel of Monticello d'Alba (CN) Piedmont – Tasting of Poderi Moretti’s wines



Domenica 20 ottobre 2019

NARRAR CASTELLI E VINI: LA STORIA A COLORI!

Visita guidata al castello di Monticello d'Alba (CN) e degustazione vini Poderi Moretti



Il castello di Monticello d'Alba rivive i fasti del suo passato e apre le porte dei suoi preziosi saloni a una visita molto particolare: per 'Narrar castelli e vini'® saranno gli antichi abitanti dei manieri, impersonati da attori in costume, a guidare la visita e narrare vicende storiche, leggende e curiosità legate al 'loro' castello.

Il Conte Francesco Gennaro Roero, insieme alla novella sposa Paola del Carretto di Gorzegno , trasforma l'imponente edificio difensivo in elegante dimora di campagna. Ad interrompere il puntiglioso lavoro di restauro da parte dell’Architetto Rangone di Montelupo, ci saranno direttamente la Marchesa Paola Del Carretto di Gorzegno ed il Conte Francesco Gennaro Roero, in visita per valutare il progetto di rinnovamento del maniero.



Al termine del percorso narrato di visita spazio naturalmente alla degustazione di vini organizzata nelle pertinenze del castello stesso: non potrebbe essere altrimenti, in un territorio come le Langhe e il Roero, celebri in tutto il mondo per il loro straordinario patrimonio vitivinicolo.



Il Castello di Monticello D'alba (CN) è una delle più imponenti e meglio conservate costruzioni medievali della zona, grazie anche al fatto che dal 1376 è di proprietà della stessa famiglia, i Roero di Monticello, che ne hanno fatto la loro abituale residenza. Ma dietro all'aspetto di "elegante dimora di campagna" si svelano storie a metà tra la storia e la leggenda.



Degustazioni dell’Azienda Agricola Vitivinicola PODERI MORETTI di Moretti Francesco di Monteu Roero (http://www.morettivini.it - https://www.facebook.com/PoderiMoretti - https://goo.gl/maps/Eb8HJEm4CqD2 ) di un vino a scelta tra: Roero Arneis DOCG, Roero DOCG, Barbera d’Alba DOC, Nebbiolo d’Alba DOC, Dolcetto d’Alba DOC.



POSSIBILITÀ D’ACQUISTO DIRETTO DEI VINI.



E per chi volesse proseguire la giornata, possibilità di pranzare e cenare con i vini della Poderi Moretti presso il Ristorante dei Conti Roero in Foresteria ( tel. +39 0173 466626)



DOVE

Castello di Monticello d’Alba

Via San Ponzio 2, 12066 Monticello d'Alba (CN) - Piemonte



QUANDO

domenica 20 ottobre 2019



GLI ORARI

Le visite si svolgono dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (ultimo turno del mattino alle ore 12,00) e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (ultima partenza del pomeriggio alle ore 17,00), con partenza ogni ora circa.

Non è necessaria la prenotazione, basta recarsi durante l'orario di apertura nel castello e si verrà inseriti nel primo gruppo di visita in partenza



INGRESSI

Contributo per la visita narrata e degustazione di un vino a scelta:

10 euro per gli adulti

8 euro per possessori Torino Musei Card

8 euro per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni

gratuito per bambini fino a 10 anni



INFO E PRENOTAZIONI

info@roerodimonticello.it

+39 347 4437144



“Narrar castelli e vini®”, quest’anno alla XVII edizione, è organizzato da Turismo in Langa in collaborazione con i proprietari dei manieri.



