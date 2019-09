Non definito

Descrizione evento: BRIANZA, 2019. UN GIALLO MOLTO VERDE DA RISOLVERE CAMMINANDO



UN'VVENTURA LUNGO ITINERARI STRAORDINARI CON PROTAGONISTI IL FIUME LAMBRO E LA BRIANZA; IMMERSI NEL MISTERO, NELLA STORIA E NELLA NATURA DI UN TERRITORIO.



Il LandGame è un nuovo modo di conoscere il territorio, un’occasione per tutti per vivere emozionanti Avventure camminando tra enigmi e misteri e scoprendo la Brianza con un gioco.



VAI SUL SITO E CREA IL TUO TEAM, scarica mappa ed enigmi e gioca in Brianza andando alla ricerca di una misteriosa lettera e del suo segreto. www.laletteraperduta.it