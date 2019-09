Lombardia in festa

Descrizione evento: Sabato 12 ottobre 2019

Castello Dal Verme di Zavattarello (Pv)



"I Misteri del Castello"

Un viaggio nel tempo sulle tracce di Pietro Dal Verme



? Programma



? Dalle ore 19.20 a tarda notte, Tour del Mistero

Un viaggio nei luoghi delle leggende e degli avvenimenti inspiegabili.

(Partenze dei tour ore 19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40 e 23.30)



? Servizio navetta gratuito da Piazza Dal Verme al Castello e ritorno.



? Per chi vuole fermarsi a cena, i ristoranti di Zavattarello vi proporranno i loro menu speciali pensati per questa serata.



? Tour del Mistero: 15€



? Prenotazione obbligatoria:

castello@zavattarello.org - cell. 3381715411



? Tutte le informazioni su http://www.zavattarello.org/castello_misteri.html



Il "Tour del Mistero", l’evento dedicato al nostro personaggio più conosciuto del Castello Dal Verme di Zavattarello, vi propone l'ultima data dell'anno: sabato 12 ottobre sarà l'ultima occasione del 2019 per conoscere da vicino la leggenda del fantasma di Pietro dal Verme.



Come sempre, il nostro consiglio è di affrettarvi a prenotare: tutti i Tour sono a numero chiuso le prenotazioni aumentano di giorno in giorno!



Ma voi sapete che cos'è il Tour del Mistero?



Il Tour del Mistero è un’esperienza emozionale, uno spettacolo teatrale: è un percorso attraverso il tempo e lo spazio, che a noi piace definire un vero e proprio viaggio al confine tra suggestione e realtà.

Sicuramente sarà difficile distinguere tra le due: chiusi in un antico castello, separati dal mondo esterno, in un luogo dove passato e presente si fondono, accompagnati da personaggi usciti dal Medioevo che si mescolano ad altri del nostro presente.

Bisogna fare attenzione: come sosteneva Hemingway, "è facilissimo reagire con freddezza alle cose durante il giorno, ma di notte è tutto un altro discorso".

In un luogo così carico di emozioni, accompagnati dai protagonisti dei racconti più misteriosi, può diventare difficile distinguere ciò che è reale. Per questo vi consigliamo di seguire il percorso tracciato e avventurarvi in questo viaggio con la mente aperta e pronti alle sorprese.



Siete dunque pronti a varcare il portone d'ingresso, pur sapendo che si richiuderà dietro di voi?

Siete pronti ad avventurarvi in un viaggio lungo 500 anni?



Allora ci vedremo sabato 12 ottobre 2019 al Castello di Zavattarello!







? Tour del Mistero

Ideato e curato da

Sara Rossi

con

Associazione Culturale Iannà Tampé