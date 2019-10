Descrizione evento: I Mercatini di Natale di Mantova vi aspettano anche quest’anno nella verde Piazza Virgiliana.

I numerosiespositori, ospitati all’interno degli chalet in legno, propongono un’interessante offerta ai visitatori che, oltre alla ristorazione e allo shopping,possono pattinare al centro della piazza sulla grande pista di vero ghiaccio aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio. Gli espositori, attentamente selezionati, propongono eccellenze eno-gastronomiche, creazioni artigianali, decorazioni natalizie, oggetti per la casa, abbigliamento, accessori e tante novità.

Il Mercatino è aperto tutti i sabati e domeniche dalle 10.00 alle 20.00 dal 23 novembre al 26 dicembre 2019, con aperture straordinarie il 23, 24 (fino alle 19.00), 25 (dalle 14.00 alle 20.00) e 26 dicembre. La piazza, vicina a Piazza Sordello e facilmente raggiungibile sia a piedi sia in auto, è collegata alle vie dello shopping cittadino dal Trenino di Natale.

Il Mercatino sarà inoltre animato dai tradizionali incontri con Santa Lucia e Babbo Natale e dagli spettacoli di pattinaggio su ghiaccio.